Via Marina, il Comune annuncia la ripresa: per ora solo sopralluoghi

Mercoledì 16 Gennaio 2019, 07:00

Millecentocinquantasette. Sono i giorni trascorsi dall'avvio del restyling di via Marina, il 16 novembre 2015. Il cantiere doveva essere ultimato in 154 giorni, secondo l'appalto aggiudicato a gennaio di 4 anni fa. Invece, il tempo trascorso è quasi 10 volte in più. Ieri mattina, dopo 10 mesi di stop, sono tornati per la prima volta gli operai. Cinque lavoratori della nuova ditta con un camioncino, affiancati da un paio di tecnici, hanno cominciato le operazioni di messa in sicurezza del cantiere, in tutti questi mesi lasciato al degrado e all'abbandono. Presente sul posto l'assessore comunale alle Infrastrutture, Mario Calabrese, che ha voluto supervisionare personalmente le attività. Non si tratta ancora di una ripresa dei lavori veri e propri, perché manca il contratto con la nuova ditta. Ma delle operazioni preliminari di pulizia, con il ripristino delle recinzioni saltate in più punti e il completamento della segnaletica, autorizzato in via d'urgenza dal Comune nelle scorse ore. Il 28 dicembre, infatti, l'associazione di imprese Cogepa-Paco, sesta azienda in lista nello scorrimento della graduatoria, ha dato la propria disponibilità a subentrare nell'appalto, che era stato rescisso a giugno 2018 per grave inadempienza. Giovedì scorso il Comune ha preso in consegna le aree, le quali però non sono state ancora affidate alla nuova società. Palazzo San Giacomo aveva sollecitato la nuova azienda a prendere subito in consegna tutte le aree del cantiere, ma la ditta ha chiesto di completare prima le verifiche sui sottoservizi ed eventuali interferenze, in modo da procedere poi più speditamente nei lavori. Solo dopo si firmerà il contratto.