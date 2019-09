Martedì 17 Settembre 2019, 13:26

Denunciato dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Sorrento un 45enne di Castellammare. L’uomo, un tassista incensurato, aveva discusso con un cliente inglese per il costo della corsa. L’accordo era sul prezzo di 50 euro ma giunti a destinazione il tassista ne aveva chiesti 80.Il giovane turista britannico ha così accusato il 45enne di aver volontariamente allungato il viaggio per gonfiare il tassametro. Al culmine della lite, non avendo trovato migliori argomentazioni, il 45enne ha colpito il cliente al fianco sinistro con un oggetto contundente, provocandogli lesioni guaribili in 7 giorni. L’uomo dovrà rispondere di lesioni personali.