Napoli, sos per il murales di Jorit su Davide Bifolco a Pianura: «Si sta sgretolando»

Nel corso degli anni ha eseguito preziosi murales in tutta la città di Napoli e non solo, in ultimo la gigantografia di Diego Armando Maradona a Quarto. Stiamo parlando di Jorit Agoch, artista napoletano di madre olandese e delle sue opere, apprezzate in tutto il mondo. Purtroppo proprio una di queste, realizzata nel 2018 a Pianura, mostra inesorabilmente i segni del tempo.

È il murales dedicato a Davide Bifolco, un ragazzino del Rione Traiano, assassinato nel 2014 dalle forze dell’ordine al termine di un inseguimento.

L’opera, purtroppo si sta lentamente sbriciolando e necessiterebbe di un intervento di recupero da parte dello street artist partenopeo, come reclamato da alcuni residenti che hanno segnalato il caso.

