Napoli ostaggio della sosta selvaggia: «La notte a via Falcone si parcheggia così»

Venerdì 21 Dicembre 2018, 20:37 - Ultimo aggiornamento: 21-12-2018 20:45

Giovedì notte, una Smart parcheggiata quasi al centro della carreggiata occlude la corsia. Il tutto a ridosso di una curva, causando difficoltà e pericolo per le auto che transitano. È l'ennesimo episodio di sosta selvaggia, testimoniato da una foto finita sul gruppo Facebook «Sei del Vomero se...». A pubblicare uno degli attivisti, nonché residente di via Falcone, che da anni si batte contro la movida selvaggia dell’asse viario.«A Via Aniello Falcone il giovedì notte si parcheggia così - si legge nel post - La fotografia è stata scattata alle ore 03:10 della notte tra il 20 e il 21 dicembre 2018. Se vi è mai capitato di passare dal giovedì alla domenica per quella che era una strada gioiello del Vomero e vi chiedete come sia possibile che anche in pieno inverno e in un giorno infrasettimanale pre-lavorativo si possa creare il caos di gente urlante che subiamo ogni weekend noi residenti, la risposta è anche in questa foto. 1 km di divieto di sosta h24 nella disponibilità di 4 parcheggiatori abusivi a servizio della movida, 4 Dj set in contemporanea organizzati in 4 locali-buchi da 28mq terminati solo alle 3:30 e FFdOO non pervenute malgrado la richiesta sottoscritta da 419 residenti. La città Lunapark, del quale via Aniello Falcone è diventata purtroppo una squallida attrazione».Sul web si sono poi scatenati i commenti dei cittadini esasperati «Veramente ovunque in questa città, ma la cosa grave sta nel fatto che non si vede un vigile da nessuna parte, figurarsi di un carro attrezzi». «La rovina di questa città è la completa assenza delle forze dell'ordine. Qui ci voleva carroattrezzi, multone e ritiro di patente... E un calcio delle gengive a questo scienziato». E poi ancora: «Ma un cervello in uso come può partorire un parcheggio del genere». Purtroppo non è l’unico caso. Nel weekend, e non solo, le auto vengono parcheggiate dappertutto, dai marciapiedi alle piazze e persino nelle zone pedonali. E i disagi sono infiniti.