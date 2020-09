Napoli, ecco il bando per gli interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberi

Da stamani sul sito istituzionale del Comune di Napoli è pubblicato il bando di gara, con scadenza il 29 settembre alle ore 12, per l'affidamento, in cinque lotti, degli interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli.

L'appalto per cinque milioni di euro è suddiviso nei seguenti cinque lotti funzionalmente indipendenti e separati per localizzazione sul territorio, caratterizzati da omogeneità sia dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, che sotto gli aspetti di rappresentatività vegetazionale.

Gli interventi principali, così come specificato nel Capitolato Speciale, consistono in estirpazione/frantumazione ceppaie, abbattimento alberi, sistemazione cordoli, pavimentazioni e formelle; realizzazione formelle; messa a dimora di nuovi alberi e/o arbusti; manutenzione post impianto; indagini di stabilità visive e /o strumentali.



I lavori interesseranno strade, scuole, impianti sportivi, cimiteri e parchi dell'intero territorio cittadino e sono riconducibili, per tutti i lotti, a quattro tipologie di intervento, come si legge nel bando: piantumazione sostitutiva degli alberi crollati o abbattuti perché fortemente danneggiati a seguito dei recenti eventi atmosferici: sostituzione, previa eliminazione della ceppaia e preparazione del sito, degli alberi crollati o abbattuti; sostituzione degli alberi in pericolo di schianto: sostituzione, previo abbattimento,eliminazione della ceppaia e preparazione del sito, degli alberi in pericolo di schianto. Per questa tipologia si prevede anche l'esecuzione di nuove indagini di stabilità visive e /o strumentali di ulteriori alberi; piantumazione di alberi nelle formelle vuote lungo le principali strade cittadine e lungo alcune strade cittadine prive di alberature: piantumazione di alberi previa preparazione del sito che, in alcuni casi, comprende anche l'eliminazione della ceppaia, lungo strade cittadine già alberate ma, nel tempo, depauperate; piantumazione aggiuntiva e/o sostitutiva in parchi e altre aree a verde: messa a dimora di nuovi alberi e arbusti per incrementare il verde cittadino.

Si tratta - commenta l'assessore al Verde Luigi Felaco - «di un importante investimento, fortemente voluto dal sindaco de Magistris, per ridisegnare e manutenere il verde cittadino che appartiene anche a questa e alle prossime generazioni di napoletani».

