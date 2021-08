Napoli, sotto la strada c’è il vuoto: da lunedì i lavori in via Andrea Doria

Ci sono dei “vuoti”, delle vere e proprie voragini, al di sotto della strada che proprio in queste ore si sta provvedendo ad isolare per consentire i lavori di indagine e messa in sicurezza. Una misura preventiva quella adottata in via Andrea Doria a Fuorigrotta dove alcuni residenti, hanno segnalato cedimenti e voragini ai tecnici dell’Abc - a lavoro sulla vicina via Giacomo Leopardi - che dopo le prime ispezioni hanno richiesto lavori di approfondimento.

APPROFONDIMENTI GLOCAL Napoli, lavori in via Andrea Doria LA CURIOSITÀ Whirpool Napoli, i figli degli operaialla Scandone tra le stelle... LO SPORT Napoli sogna il grande sport: «Pronti per ospitare le Olimpiadi... L'ESTATE Estate a Napoli, è un agosto da boom: «Ma troppi... IL REPORTAGE Dallo sfregio ai monumenti al degrado: ecco la piazza intitolata a... LA SOLIDARIETÀ Istituto Pascale, ex paziente si sposa e devolve il costo delle...

Operazioni che inizieranno fra tre giorni e che dovranno accertare, come rendono noto dalla X Municipalità - le cause di questi vuoti nel sottosuolo. Proprio in questa strada infatti, negli anni scorsi, sono stati numerosi i cedimenti nell’asfalto che più volte è stato ricoperto.