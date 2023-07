Napoli, ecco il sottopasso della Linea 1 Metro: collegamento diretto piazza Municipio-Beverello

Da oggi chi arriva alla Stazione marittima con le navi da crociera o al Molo Beverello dalle isole del golfo potrà arrivare in piazza Municipio utilizzando il sottopasso e dunque senza dover effettuare l'attraversamento stradale. Ma non solo. Il sottopasso porta i cittadini e i turisti direttamente all'accesso della linea 1della metropolitana e in prospettiva anche all'accesso della linea 6 che aprirà, su tutta la tratta da Municipio a Mostra d'Oltremare, il 1 luglio 2024.

I tapis roulant e l'atmosfera meravigliosa dell'immenso salone dobe già si scorgono i rinvenimenti archeologici fanno della passaggiata ipogea della Linea 1 uno dei percorsi più affascinanti della città.

«Erano oltre 20 anni che il cantiere era aperto - dice il sindaco, Gaetano Manfredi - abbiamo dato un'accelerata molto importante in questo ultimo anno, acquisendo l'areadell'Autorità portuale, e c'è stata grande cooperazione e sinergia istituzionale perché in quest'area ci sono tantissimecompetenze e quindi abbiamo dovuto mettere insieme tanti enti.

È un'opera fondamentale - ha aggiunto - perché il sottopasso consentirà l'attraversamento di piazza Municipio a cittadini,turisti e crocieristi e l'accesso alla stazione della metropolitana linea 1 e l'anno prossimo linea 6: è dunque uno snodo fondamentale per il futuro dei trasporti della città».

Lungo il sottopasso i cittadini e i turisti possono già ammirare le mura del porto greco-romano che costituiscono solo una parte di quella che sarà una vera e propria area archeologica.

Qui infatti, a lavori conclusi, ci sarà un vero e proprio museo.