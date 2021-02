Napoli, gli spari del poligono rimbombano nell'ospedale Fatebenefratelli: «Siamo esasperati»

«Un'attenzione maggiore per chi è bloccato nel proprio letto di degenza». E' un appello accorato quello promosso oggi da alcuni degenti dell'Ospedale Fatebenefratelli di Napoli, che in queste ore oltre al trauma dell'ospedalizzazione subiscono anche un continuo stress da inquinamento acustico.

Ad interrompere continuamente il riposo della struttura di via Manzoni, infatti, sono gli spari di un poligono di tiro che, per quanto apparentemente distanti, rimbombano nelle stanze dei pazienti come se avvenissero a pochi metri, con tutto ciò che chiaramente comporta.

Alcuni di loro, esasperati dal rumore e fisicamente impossibilitati anche solo a scrivere una mail di formale protesta, hanno trasmesso alla redazione de Il Mattino tramite il cellulare di uno di loro che era ancora un po' più attivo degli altri il video che vedete, con il seguente messaggio: «Noi poveri malati siamo costretti tutto il giorno a subire gli spari di un poligono di tiro. Purtroppo qua nessuno si alza...».

