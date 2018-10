Napoli, è sparita l'impresa del ponte di San Giovanni: rescissione bis per la ditta di via Marina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 29 Ottobre 2018, 10:30

Stop all'abbattimento del ponte di via delle Repubbliche Marinare. Un viadotto di 300 metri di acciaio e cemento, tra via Volpicella e via Ottaviano, a cavallo tra Barra e San Giovanni a Teduccio, costruito per Italia 90 e costeggiato dai palazzi a 3 metri di distanza. Senza alcun utilità ad oggi per la viabilità cittadina. Dopo l'aggiudicazione nel 2015 e le solite lungaggini burocratiche, i lavori di demolizione dovevano partire a inizio anno. Invece, dopo 10 mesi sono fermi al palo. Mancano ancora alcuni documenti, tra cui il piano traffico e quello sulla sicurezza. Dopo innumerevoli solleciti per ottenerli alla ditta incaricata, il Comune di Napoli annuncia l'intenzione di rescindere il contratto.La società capofila è la Cesved, la stessa società che vinse l'appalto di via Marina nel 2014, alla testa di un'associazione di imprese. Contratto rescisso dal Comune a giugno. Nel 2015, si era aggiudicata anche l'appalto per le Repubbliche Marinare da 1,6 milioni a base di gara, per circa 900mila euro, con un ribasso del 47%, contro il 22% della seconda arrivata. «Adesso commenta il consigliere comunale Aniello Esposito, capogruppo Pd - rischia di saltare anche questo cantiere, molto atteso dalla cittadinanza. La gente è esasperata e si sente presa in giro, sono passati 10 anni dall'abbattimento del primo viadotto».