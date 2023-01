Napoli, comunità in ansia per il parroco ammalato: esposta a Barra la statua della Beata

Momenti di preghiera e speciali celebrazioni a Barra, quartiere nella zona Est di Napoli, dove i fedeli sono in apprensione per il parroco della chiesa di Maria Santissima di Caravaggio che, da qualche giorno, è lontano dalla parrocchia per problemi di salute.

Alla preoccupazione per le condizioni di don Enzo Gallesi si risponde con gli speciali appuntamenti nella parrocchia di corso Sirena dove ora a presiedere le celebrazioni c'è il vice-parroco Muluba Eldieu il quale spiega che don Gallesi è ricoverato in ospedale per sottoporsi a esami e accertamenti in attesa di un intervento. Dal giorno in cui si è diffusa la notizia la comunità parrocchiale si è stretta intorno a don Enzo dedicandogli preghiere e altri momenti di impetrazione per la guarigione del noto parroco di Barra.

Intanto nella parrocchia di corso Sirena è stata esposta la figura di Maria della Passione, originaria del quartiere Barra morta nel 1912 e Beata dal 14 maggio 2006 per volere di Papa Benedetto XVI. «La nostra Beata per il nostro parroco», si legge negli inviti alla preghiera organizzati nel corso dell'ultima settimana. La statua di Maria della Passione, sistemata non lontano dall'altare, resterà in chiesa fino al giorno in cui il parroco sarà sottoposto all'intervento: alla Beata sono rivolte le suppliche dei parrocchiani affinché ci siano buone notizie per don Gallesi.





La settimana sarà particolarmente intensa per varie celebrazioni previste. Queste chiamano a raccolta i fedeli per la preghiera dedicata a don Gallesi da sempre punto di riferimento per la comunità parrocchiale e particolarmente sensibile ai problemi del quartiere di Napoli Est. Poche settimane fa, ad esempio, don Enzo ha evidenziato un problema di sicurezza per i cittadini emerso a poca distanza dalla parrocchia di corso Sirena, poi risolto proprio in seguito alla sua segnalazione raccolta da Il Mattino.