Napoli, il Comune vara la sperimentazione del servizio di taxi collettivi

Giovedì 20 Dicembre 2018, 17:26

La giunta comunale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e al Trasporto, Mario Calabrese, ha approvato l'istituzione, in forma sperimentale, di un servizio di taxi collettivi, sia a supporto di eventi e manifestazioni, sia per il collegamento tra Porto, Aeroporto e Stazione Centrale. «In particolare, saranno attivati, a supporto di eventi e manifestazioni, collegamenti diretti tra piazza Vittoria, piazza Trieste e Trento, piazza Carità e piazza Vanvitelli con la Mostra d'Oltremare - Stadio, l'Ippodromo di Agnano - Med e via Coroglio - Città della Scienza - al costo di 5 euro a viaggiatore - e tra via Coroglio e viale Giochi del Mediterraneo - al costo di 3 euro a viaggiatore. Sarà inoltre attivato un collegamento Porto - Stazione Centrale - Aeroporto al costo di 6 euro a viaggiatore», si spiega in una nota.«Il nuovo servizio - commenta l'assessore Calabrese - si inserisce nelle azioni previste dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, approvato nel livello direttore nel maggio 2016, per favorire l'uso del trasporto collettivo e disincentivare il trasporto privato. La crescita degli spostamenti condivisi, infatti, è una delle azioni coerenti con la visione del nuovo modello di mobilità a servizio della città che abbiamo costruito in questi anni di lavoro anche attraverso numerosi incontri con i cittadini».