Napoli: tre milioni alla Tangenziale, ma il parcheggio di via Cilea resta fantasma

Mercoledì 29 Maggio 2019, 07:00

C'è una ferita aperta nel mondo dei trasporti napoletano, si chiama parcheggio di interscambio di via Cilea. Se n'è parlato per anni, doveva diventare il simbolo della svolta nell'alleggerimento del traffico collinare, punto di riferimento per progetti analoghi che avrebbero invaso la città.Quel parcheggio di interscambio non s'è mai fatto, pian piano è finito nel cassetto della vergogna che viene tramandato di amministrazione in amministrazione, quello che contiene i progetti annunciati con clamore, mai realizzati e infine dimenticati.Tutti avevano dimenticato quell'idea, fino a ieri mattina quando in consiglio comunale è stata presentata una delibera da approvare: bisogna versare quasi tre milioni alla Tangenziale di Napoli (2.925.603 e due centesimi, per la precisione) per gli espropri dei terreni sui quali era prevista la costruzione del parcheggio. Il documento è stato contestato dal presidente della commissione trasporti, Nino Simeone che ha gridato allo scandalo per quella spesa assolutamente inutile e ha dato un voto contrario, anche se in consiglio è seduto nei banchi della maggioranza Dema.