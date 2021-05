Napoli, spiagge chiuse nei weekend: c'è l'ordinanza anti-assembramenti di de Magistris

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha firmato oggi un'ordinanza contenente misure urgenti per fronteggiare fenomeni di assembramento sulle strade di accesso alle spiagge cittadine nei fine settimana di tutto il mese di maggio. Il provvedimento riguarda in particolare le spiagge di Posillipo e sei strade di accesso: via Franco Alfano, via Ferdinando Russo, discesa Gaiola, via Coroglio, via Nisida e via Marechiaro. L'ordinanza dispone «nei giorni di venerdì, sabato e domenica del mese di maggio 2021» l'interdizione delle 6 strade d'accesso alle spiagge «per il solo tempo strettamente necessario a ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza, laddove le forze deputate all'ordine pubblico e sicurezza ravvisino il verificarsi di assembramenti in contrasto con le misure di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, fatta sempre salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private».

Nel provvedimento si fa inoltre presente che la Prefettura di Napoli, con una nota protocollata oggi, ha rappresentato al Comune «l'esigenza delle forze dell'ordine che, per tutti i fine settimana del corrente mese, al fine di evitare fenomeni di assembramento, le vie di accesso alle spiagge siano interdette al traffico veicolare e pedonale». Nell'ordinanza infine si raccomanda «a tutti i cittadini di osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio della massima cautela e prudenza, osservando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e dell'uso della mascherina » e si ricorda che « l'inosservanza di detti comportamenti responsabili prevede l'applicazione di sanzioni».