Napoli, spiaggia di San Giovanni senza cura: appello del giovane imprenditore

Legno, plastiche e tanto altro materiale rendono degradata la spiaggia di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. Da tempo nessuno cura l'arenile di vicoletto Municipio colpito dalle mareggiate ma anche dalla mano di qualche incivile. Così il tratto di costa, già negato da tempo ai cittadini per l'inquinamento, perde appetibilità per il mancato decoro.

Evidente la necessità di mettere mano a un massiccio intervento di pulizia e bonifica della cosiddetta "spiaggia delle industrie" incastrata tra l'ex depuratore - dismesso da anni e candidato a ospitare una terrazza panoramica - e il collettore Volla e l'alveo Pollena, uno dei diversi canali senza depurazione che scaricano nello specchio di mare di Napoli Est che risulta non balneabile da diversi lustri.





A denunciare le condizioni particolarmente critiche della spiaggia è Antonio Salvo che da diversi mesi gestisce un esercizio commerciale proprio a ridosso dell'arenile.

L'importante quantità di rifiuti di ogni genere è un triste spettacolo per il giovane imprenditore e per i tanti residenti che raggiungono la spiaggia per una passeggiata.

Sullo sfondo un intervento di più vasta portata. Gli arenili di San Giovanni a Teduccio, infatti, sono compresi nel perimetro del sito d'interesse nazionale "Napoli Orientale" e, quindi, nel "pacchetto" di interventi di messa in sicurezza e bonifica che il Comune di Napoli dovrà portare avanti avendo a disposizione importanti risorse economiche così da riconsegnare alla collettività numerose aree pubbliche.