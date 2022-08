'O pa' 'o pa', spunta ai Quartieri Spagnoli il murales dedicato al mendicante più famoso di Napoli

«Senza memoria non siamo niente», scrive il collettivo Miniera sulla sua pagina ufficiale Facebook, presentando l' icona omaggio, realizzata ai Quartieri Spagnoli e dedicata alla memoria di «'O pa' 'o pa'», il mendicante più famoso di Napoli, venuto a mancare a giugno.

«Questo personaggio è nell'immaginario di molti, addirittura scrittori e sceneggiatori hanno utilizzato la sua figura. Io a modo mio ed in suo onore ho voluto ricordarlo».

«'O pa' 'o pa'», è stata una figura memorabile, personaggio tenero e semplice, praticamente conosciuto da tutti al centro storico e non solo per la sua richiesta di soldi per comprare il pane.

«'O pa' 'o pa'», in vico lungo Montecalvario, ha vissuto gli ultimi decenni, proprio dove gli è stata dedicata l'icona murales.

«Aggiungo anche lui ad un grande lavoro sulla memoria storica dei Quartieri Spagnoli che porto avanti da tanto tempo. Senza memoria non siamo niente per questo è importante ricordare sia agli altri che a se stessi da dove veniamo».

L’associazione Miniera ai Quartieri Spagnoli è da anni attiva sul territorio con interventi e progetti di promozione sociale e culturale che hanno lo scopo di difendere, diffondere e rivalutare la cultura e il territorio di Napoli.