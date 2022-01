Napoli, spunta la "Cascetta Civica " anti divieto di sosta al Vomero

Accade in via Belvedere, arteria stradale, tra le più frequentate del Vomero. Per contrastare la sosta selvaggia e non solo, Fabio Procaccin, avvocato ambientalista e già noto attivista social, ha pensato bene di realizzare la “Cascetta Civica”, con tanto di fiori e con un triplice scopo: far rispettare il divieto di sosta, non ingolfare l'incrocio e farci respirare meno smog, come si legge da un cartello che accompagna l'ingegnosa iniziativa.

APPROFONDIMENTI IL CASO Lungomare di Napoli, stop a bar e ristoranti: «Ora meno... I TRASPORTI Napoli Est, nuove corse per il tram 2 da San Giovanni.... I FORUM DEL MATTINO Napoli, l'assessore De Iesu alla web tv del Mattino: «Nuove...

Un'idea semplice ma efficace. Da quando ci sono i dissuasori anti-sosta, realizzati riciclando cassette di plastica colorate e adornate da fiori finiti, gli automobilisti evitano di parcheggiare in divieto di sosta, la strada è libera e la viabilità migliorata, come confermano alcuni residenti.