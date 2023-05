Napoli, spunta il verde in via Repubbliche Marinare: ultimi lavori prima del Giro

Pochi giorni alla riapertura di via delle Repubbliche Marinare, importante arteria stradale di Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli, chiusa dall'autunno del 2021 per i lavori di abbattimento del viadotto, ormai scomparso, e per la successiva riqualificazione urbana.

Si lavora senza sosta per riaprire la strada in vista del Giro d'Italia 2023. A scandire i tempi del maxi-cantiere di Barra è l'ordinanza con cui il Comune di Napoli regola il traffico della zona. Difatti, oggi gli uffici di Palazzo San Giacomo hanno prorogato il dispositivo di traffico già attivo in precedenza specificando come nuova ultima data martedì 9 maggio. Esattamente due giorni dopo, l'11 maggio, i ciclisti della kermesse sportiva internazionale attraverseranno via delle Repubbliche Marinare nel percorso di rientro verso il centro di Napoli dove è previsto il traguardo.

Negli ultimi giorni gli operai hanno provveduto ad asfaltare le nuove carreggiate realizzate dopo l'abbattimento del cavalcavia. Si interviene anche nell'area del cantiere dove, nei mesi scorsi, è stata necessaria la bonifica da materiale contenente amianto. Ed è comparso anche il verde con alcune essenze piantate al centro della nuova rotatoria e a ridosso della nuova corsia. Si lavora sul decoro dopo anni di abbandono e degrado. E occorre lavorare ancora per giorni per mettere in sicurezza gli spazi appena realizzati così da essere fruibili da atleti e semplici cittadini.

Da mesi si attende la completa riapertura di via delle Repubbliche Marinare che è cruciale per il collegamento di centro città, zona orientale e zona Vesuviana: difatti, finora, l'importante traffico di veicoli defluisce su strade secondarie di Barra generando rallentamenti e disagi per molti autisti. Non va meglio per i residenti dell'area a ridosso del cantiere che dovranno tollerare gli interventi ancora per diverse settimane: riconsegnata la nuova strada alla cittadinanza, infatti, sarà possibile riqualificare l'area a ridosso delle abitazioni che oggi comprende l'unica corsia aperta al traffico, quella in direzione San Giorgio a Cremano.

Con quali tempi? È la domanda che si pongono i cittadini dell’area Est di Napoli per la cui risposta bisogna attendere notizie ufficiali da Palazzo San Giacomo.