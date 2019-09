Napoli, spuntano i video tabelloni a Chiaia: «Ma sono tutti autorizzati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 3 Settembre 2019, 07:00

I residenti di Chiaia, rientrati dalle vacanze estive, si sono ritrovati due tabelloni luminosi per le pubblicità. Il primo a via Calabritto, angolo piazza dei Martiri, il secondo a piazza Amedeo, angolo via Martucci. Le nuove installazioni, sulle quali spunta il simbolo giallo e rosso del Comune di Napoli, non sono piaciute agli abitanti della zona, ma per i nuovi tabelloni, che sostituiscono due cartelli vecchi e arrugginiti, ci sono tutte le autorizzazioni e anche il via libera della Soprintendenza. La protesta è montata sul web, ma è arrivata anche sulla scrivania del nuovo soprintendente.