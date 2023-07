Il Comune chiederà i danni all’azienda che ha rovinato la pista del Maradona. I concerti dei Coldplay e di Tiziano Ferro hanno lasciato il segno su un tappeto costato 1,5 milioni di euro e rimesso a nuovo in occasione delle Universiadi del 2019. Alessandro Sibilio, stella della Nazionale italiana di atletica, finalista a Tokyo 2020 sui 400hs, vincitore nella prova di Coppa Europa a squadre in Polonia lo aveva denunciato su Instagram: materiale di risulta mischiato alla sabbia nella pedana del salto in lungo; pezzi di pista divelti, altri irrimediabilmente danneggiati, avvallamenti e dossi.



La pista che aveva incantato gli universitari di tutto il mondo è in pessime condizioni, inaccettabili per chi a Napoli ha costruito i suoi successi. La denuncia di Sibilio ha fatto sobbalzare l’Amministrazione che ha immediatamente inviato i propri tecnici per verificare i danni arrecati alla struttura. Dal gabinetto del sindaco arriva tranquillità.

APPROFONDIMENTI Stadio Maradona, la gestione a De Laurentiis per altri cinque anni Primo accordo sullo stadio Maradona: «Via la pista di atletica, ecco come sarà» Concerto Coldplay a Napoli, Chris Martin rivela: «Ecco perché abbiamo scelto lo stadio Maradona»

Del resto, il percorso è chiaro e stabilito per contratto: la ditta che ha provveduto a montare sulla pista le strutture che sono servite per i concerti avrà 45 giorni di tempo per riparare i danni. Successivamente l’Amministrazione potrà rivalersi sulla polizza fidejussoria firmata ed opererà in proprio per il ripristino. È la via maestra per evitare che oggi e in futuro i concerti possano danneggiare la pista o altre parti dell’impianto. Ma non solo: è bastato un colloquio con l’assessorato allo sport di Emanuela Ferrante per trovare una soluzione alle denunce di Sibilio («Ho bisogno di una pista per allenarmi, tra concerti, calcio Napoli e allerta meteo, al Maradona ci sono spesso problemi; Il Virgiliano chiude alle 12 e spesso è off limits per il cattivo tempo»).

«Il Virgiliano aprirà anche il pomeriggio, due volte a settimana, per permettere gli allenamenti di Alessandro - racconta con soddisfazione il tecnico di Alessandro Sibilio, Gianpaolo Ciappa - dobbiamo indicare noi i giorni di preferenza così da avere un custode che si occuperò di farci entrare e uscire in base alla programmazione degli allenamenti». Un bel risultato, senza dubbio. Per uno come Sibilio che con gli ostacoli ci vive tutti i giorni, tra Maradona e Virgiliano era una problematica continua. «Appena abbiamo saputo delle difficoltà di Sibilio ci siamo subito attivati – afferma l’assessore Ferrante – trovando una soluzione che permetterà gli allenamenti. Il Virgiliano rimarrà aperto anche nel mese di agosto così da venire incontro alle esigenze di Alessandro. Con Ciappa finora non avevamo mai parlato, né mi avevano rappresentato personalmente queste difficoltà. Fa piacere, comunque, sapere che ora tutto stia andando nella direzione giusta».

Sulla situazione del Maradona l’interessamento anche del presidente della Commissione sport del Comune di Napoli Gennaro Esposito che ha scritto agli uffici competenti di Comune e Giunta: «Non v’è chi non veda che i danni conseguenti alla non utilizzabilità della pista di atletica sono gravemente lesivi anche dell’immagine del Comune di Napoli, candidato ad essere capitale europea dello sport 2020-2026». Sullo stadio Maradona pesa, comunque, la scelta dell’Amministrazione di eliminare la pista di atletica. Una scelta legata alla ristrutturazione dello stadio che dovrà diventare nelle idee di Manfredi e De Laurentiis dedicato solamente al calcio. L’assegnazione all’Italia degli Europei di calcio del 2032 darebbe quelle risorse e quella spinta necessaria per portare avanti il progetto.

A confermarlo fu lo stesso primo cittadino partenopeo in una dichiarazione di qualche tempo fa: «Se venissero assegnati gli Europei all’Italia - disse - e la Uefa ci chiedesse uno stadio dedicato esclusivamente al calcio, allora l’eliminazione della pista di atletica del Maradona può essere effettuata, ovviamente trovando delle soluzioni alternative per quelle persone che la usano in questo momento per le loro attività e noi stiamo già lavorando in questa direzione».