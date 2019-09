Napoli, stadio «nuovo» tra rifiuti e incuria: nessun intervento neanche per la Champions

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 18 Settembre 2019, 07:30

Diciassette settembre 2019, 11.15, Fuorigrotta. Mancano circa 10 ore al fischio d'inizio di Napoli Liverpool, ma la partita sembra essere finita da un pezzo. Per strada, nei dintorni del San Paolo e anche negli spazi interni dello stadio, svettano discariche, erbacce incolte, abbandono, cantieri e transenne. Gli steward, chiamati al lavoro già di primo mattino, passeggiano guardinghi tra un sacchetto abbandonato e una carta sporca. Se il San Paolo è il biglietto da visita di una città che esordisce nell'Europa che conta, Napoli non accoglie al meglio i campioni in carica di mister Klopp.