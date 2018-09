Stadio San Paolo, c'è l'ok per l'impianto di illuminazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 8 Settembre 2018, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aggiudicata la gara per l'impianto di illuminazione dello Stadio San Paolo. L'apertura del cantiere potrebbe già avvenire lunedì. Dopo il completamento della prima parte della pista di atletica della struttura di Fuorigrotta (il manto verrà apposto soltanto dopo la fine del campionato di calcio), un altro pezzo dello stadio è pronto a rifarsi il look. La notizia è rimbalzata ieri durante la cabina di regia per le Universiadi, che si è tenuta a Palazzo Santa Lucia. Alla riunione erano presenti il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, il capo di gabinetto del Comune di Napoli Attilio Auricchio, l'assessore comunale allo sport Ciro Borriello, il presidente del Coni Campania Sergio Roncelli, il segretario generale della Fisu (Federazione internazionale degli sport universitari) Eric Saintrond, Lorenzo Lentini, presidente del Cusi e i rappresentanti di Coni Servizi. Durante l'incontro il commissario per le Universiadi, Gianluca Basile, ha illustrato lo stato dell'arte delle procedure in corso, in vista dell'evento sportivo che avrà inizio tra dieci mesi.