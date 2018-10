Stadio San Paolo, sediolini nel 2019. E ADL: «Via la pista di atletica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 20 Ottobre 2018, 12:00

La sede della cabina di regia per le Universiadi sembra essere quella giusta per trovare una migliore empatia tra Comune e Ssc Napoli sull'ormai annosa questione della gestione del San Paolo. Ieri nuovo incontro con il commissario Gianluca Basile a fungere da arbitro - che come Carlo Ancelotti in questo periodo riesce a spargere serenità- un vertice sul San Paolo con il presidente Aurelio De Laurentiis, che fa parte del comitato per i lavori sullo stadio, e l'assessore allo Sport Ciro Borriello. Cosa ne è venuto fuori? Al netto della ritrovata sintonia tra le parti quello che trapela sul fronte dei cantieri sono due cose: ovvero l'avvio dei lavori per i bagni e soprattutto l'accordo sui sediolini. Per le Universiadi ne saranno installati circa 30mila, la restante parte sarà pronta per l'inizio della prossima stagione agonistica degli azzurri. Questo il compromesso venuto fuori dal vertice per scongiurare la chiusura di interi settori dello stadio durante il campionato. Si spiegano così i mini-abbonamenti che sta lanciando il patron per le partite degli azzurri.