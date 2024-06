Napoli, Starbucks alla Stazione Centrale di piazza Garibaldi

Dopo la recente apertura nella suggestiva cornice della Galleria Umberto I, Starbucks apre il suo secondo store in città e il terzo in Campania. All'apertura dello store di Gallleria Umberto I, così commentò Matteo Morandi, CEO di Starbucks Italia: «Siamo orgogliosi di portare l’offerta di Starbucks in una città vitale e piena di energia come Napoli, la cui tradizione culinaria e culturale attira ogni anno centinaia di migliaia di turisti. Il nostro arrivo in Campania avviene nel massimo rispetto del territorio e delle risorse che collaborano con noi, con la valorizzazione del patrimonio architettonico di ogni store e l’erogazione di corsi di formazione per ciascun dipendente».

«La partnership - continuò Morandi - tra Starbucks e Percassi ha portato negli anni il brand della sirena verde in siti suggestivi e contesti diversificati.

Il nostro percorso prosegue all’insegna di un più ampio progetto di espansione, che prevede ancora nuove sorprese e aperture entro la fine dell’anno».

Quindi, dopo il primo punto vendita napoletano, che ha creato 30 posti di lavoro, il nuovo punto vendita della nota catena di caffè Statunitense aprirà all'interno della Stazione di Napoli Centrale, a Piazza Garibaldi, all'interno dell'area Food Hall.