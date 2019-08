Napoli, la stazione di Bagnoli nella morsa dei rifiuti: la discarica dei pirati dei sacchetti

Martedì 20 Agosto 2019, 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bisogna essere pronti al peggio prima di percorrere via Amedeo Maiuri a Bagnoli. Una strada, ai limiti della Cumana, trasformata in discarica a cielo aperto dai pirati dei rifiuti. Ce ne sono centinaia sulla carreggiata e sul marciapiede, alle spalle dei cassonetti per la raccolta differenziata. Cumuli di spazzatura maleodorante che circondano la stazione, rendendo difficile il passaggio dei pedoni e la sosta delle automobili. Un vero incubo per i residenti e per chi decide di trattenersi al fresco degli alberi della piazzetta in Viale Campi Flegrei.«Siamo stanchi – affermano in strada – di vivere dentro una discarica. I marciapiedi sono impraticabili e le montagne di rifiuti rendono l’aria irrespirabile. Nel nostro quartiere ci sono decine di bidoncini per la differenziata, ma nessuno rispetta le regole. Questo rende tutto più difficile e rallenta le operazioni di ritiro che si protraggono per giorni. E poi c’è il problema degli insetti e dei roditori che vengono attratti dai miasmi e ci invadono le strade».