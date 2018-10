Stazione elettrica a Fuorigrotta, dialogo aperto: «Progetto all'avanguardia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 16 Ottobre 2018, 11:00

Rimettere a nuovo la rete elettrica per dire addio ai blackout, ma anche come opportunità di restyling di piazze e strade di Napoli, a cominciare da La Loggetta, dove sorgerà la nuova stazione che servirà l'area occidentale e il Lungomare. L'hanno spiegato ieri pomeriggio i tecnici di Terna ai cittadini di Fuorigrotta, riuniti nel centro sociale del rione per un Open Day organizzato dalla società. Non sono mancate, però, le proteste degli abitanti, in strada con striscioni, cori e fischietti. Mentre mamme e bambini hanno indossato t-shirt con slogan di contestazione. Toni a tratti accesi, ma l'incontro si è svolto nel solco della correttezza, e con un'unica parola d'ordine che si è data Terna, ossia il «dialogo col territorio». Domenica sera, intanto, è previsto un nuovo incontro dei comitati del Rione.«Abbiamo voluto organizzare questo incontro pubblico ha spiegato Adel Motawi, dirigente Terna, affiancato dal progettista Vitantonio Di Dio per tranquillizzare la cittadinanza. Questo progetto è stato studiato molto approfonditamente. Perché si è scelta un'area urbanizzata per la stazione? Non è la prima che si trova in città. Il fatto è che la stazione deve essere al centro rispetto alla zona che rifornisce. Più si allontana, più bisogna allungare gli elettrodotti, aumentando le perdite e riducendo l'efficienza. Riteniamo di aver fatto il progetto migliore, tenendo dentro sicurezza, continuità, affidabilità, al minor costo del servizio elettrico. La rete elettrica attuale di Napoli è vecchia. La città è cresciuta rispetto a 50 anni fa. I lavori per rifare la rete sono necessari per scongiurare futuri blackout. Il progetto è già autorizzato. Però ci sono dei margini per renderlo il meno impattante possibile. Noi abbiamo bisogno dell'aiuto del Comune e dei cittadini, che possono darci utili suggerimenti.