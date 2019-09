Abbandonate tra i rifiuti, Stellina e Luna cercano casa

Domenica 29 Settembre 2019, 20:34

Stellina riconosce solo le voci, sua sorella Luna riesce a malapena a vedere qualche ombra. La vita non è stata generosa con queste due splendide gattine salvate da morte sicura grazie a una signora che tre mesi e mezzo fa le trovò, per puro caso, accanto a un bidone della spazzatura.Qualcuno le aveva abbandonate in uno scatolo di cartone sigillato, gesto doppiamente crudele considerata la disabilità delle micette, semicieche dalla nascita. Un gesto vile e codardo, quello dell'abbandono, sul quale purtroppo non si è riusciti a svolgere approfondimenti, individuando il criminale che in quel modo voleva liberarsi della coppia di animali.Si deve soltanto alla generosità della signora Teresa, che da quel giorno si è presa cura delle due bestiole, Stellina e Luna sono sopravvissute. Dolcissime, già bene educate ed abituate a vivere in casa, ora cercano chi le adotti. Nella casa in cui ora si trovano, infatti, ci sono anche due cani e la convivenza si è fatta complicata. Adottare un randagio è già un grande atto d'amore, lo è due volte se a compiere il gesto è chi accetta di offrire affetto e cure a due gattine nate con una disabilità.Noi qui ci proviamo, sapendo che i lettori di «Pelo e contropelo» sapranno accogliere anche questo appello per garantire un tetto e soprattutto l'affetto che meritano Stellina e Luna. Grazie. Chiunque fosse interessato ad aiutarci può contattare il numero 3405440074.