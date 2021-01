Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte nel quartiere Stella di Napoli. Dopo la mezzanotte, in via Gradini San Nicandro, all'altezza del civico 2, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia Stella, uomini a bordo di scooter hanno metto in atto la 'stesà e sparato numerosi colpi di arma da fuoco.

In seguito ai rilievi sono stati rinvenuti due bossoli e due ogive deformate, il cui calibro è da decifrare, e 40 bossoli scacciacani. In zona vive un pregiudicato 24enne: la vaglio dei carabinieri se la 'stesà era indirizzata a lui.

Ultimo aggiornamento: 11:43

