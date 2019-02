Napoli, stop alle auto nei Quartieri Spagnoli: nasce il borgo turistico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 20 Febbraio 2019, 07:00

Favorire l'accessibilità dei mezzi di emergenza, individuare le vie di fuga, ampliare e consolidare le aree pedonali. Così i Quartieri Spagnoli cambieranno look. Il progetto, che verrà suddiviso in tre lotti (approvato dal Consiglio della seconda Municipalità il primo lotto), oltre a favorire lo sviluppo di attività terziare, considerando che sui Quartieri fioccano le attività di ristoro, punta a intervenire sulla viabilità rafforzando le pedonalizzazioni e individuando percorsi di attraversamento più semplici e diretti. In sostanza ai Quartieri Spagnoli si dovrà dire addio alla sosta selvaggia per trasformare l'area in un piccolo borgo con ristorantini e bar.