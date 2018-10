Napoli, stop al filobus Museo-Colli Aminei: no ai cavi montati sul ponte della Sanità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 11 Ottobre 2018, 11:30

Sei anni e sette milioni già spesi non sono bastati per attivare la linea filobus 204 Museo-Colli Aminei, una delle opere incompiute più note, la stessa che doveva soccorrere la viabilità di una della arterie più tormentate dal traffico. I lavori, completi al 90%, sono al palo in attesa che il Tribunale sblocchi i fondi per finire il tutto. In più, nei giorni scorsi, «dopo il crollo del ponte Morandi, il ministero dei Trasporti ha revocato l'autorizzazione all'installazione dei pali sul Ponte della Sanità». A parlare è Pierpaolo Martino, direttore di esercizio filotranviario Anm.I lavori sono fermi da giugno 2017. Per costruire i pali di illuminazione e di aggancio per la filovia è stata prevista una spesa complessiva di 10 milioni (fondi stanziati dal ministero dell'Ambiente per promuovere la riduzione di gas di scarico), ma ne sono arrivati solo 7: «L'Anm è in concordato preventivo - continua Martino - ma entro la fine di ottobre, il Tribunale dovrebbe sbloccare i fondi per completare il progetto. Si spera che per il marzo del 2019 il filobus sia pronto». Ancora più di sei mesi, quindi, nella migliore delle ipotesi. Di fatto, alla Astom (ditta incaricata da Anm dell'esecuzione dell'opera) mancano 3 milioni, «un milione e mezzo di parte debitoria relativa a lavori già eseguiti - dice ancora Martino - e un milione che riguarda opere non fatte», come la rimozione dei vecchi pali e l'installazione degli ultimi. «Stiamo cercando una soluzione per completare l'opera - spiega Nicola Pascale, amministratore di Anm - Bisognerà fare un addendum al contratto».