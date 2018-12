Napoli, altolà del ministero: stop alle grate del metrò in piazza del Plebiscito

Mercoledì 5 Dicembre 2018, 15:06 - Ultimo aggiornamento: 05-12-2018 16:20

Stop alle grate del metrò in piazza del Plebiscito. Il ministero dei Beni Culturali ha disposto in autotutela l’annullamento d’ufficio del parere Autorizzatorio rilasciato dalla soprintendenza il 2 marzo scorso. L’atto ufficiale è stato firmato poche ore fa dal direttore generale del Mibac Gino Famiglietti. Il sovrintendente Luciano Garella è stato incaricato di emettere apposito provvedimento per l’autorizzazione delle opere della camera di ventilazione in variante in largo Carolina, ma solo se il Comune fornirà un adeguato progetto.Il motivo del dietrofront del ministero riguarda il vincolo specifico di tutela che insiste su piazza del Plebiscito, sia sull’ambiente che sul decoro. L’atto, riferiscono fonti ministeriali, sarà notificato nel pomeriggio al Comune di Napoli.