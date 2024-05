​Napoli, stop a linea treni per Baiano: 18 sindaci scrivono a Eav

«Un incontro urgente per condividere le soluzioni alternative che saranno adottate per gli utenti che utilizzano la Circumvesuviana per i propri spostamenti e che dal primo luglio e fino all’11 settembre non potranno utilizzare il servizio lungo la tratta Napoli – Baiano, interessata da lavori di manutenzione straordinaria».

È quanto ha chiesto, ed ottenuto, il sindaco di Cicciano Giuseppe Caccavale, presidente del Tavolo dei Comuni dell’agenzia di sviluppo dell’area nolana. A nome dei 18 colleghi che compongono la società partecipata, Caccavale ha scritto al presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio per sollecitare una riunione operativa nel corso della quale poter essere messi a conoscenza delle misure che saranno predisposte per tamponare i disagi arrecati ai pendolari che utilizzano il treno per ragioni d studio e di lavoro. L’incontro richiesto dal presidente del Tavolo dei Comuni dell’Agenzia è stato già anche fissato e si terrà alle 10 di mercoledì 22 maggio presso la direzione dell’Eav di Porta Nolana a Napoli.

«I nostri territori sono tutti attraversati dalla linea ferroviaria della Circumvesuviana e sono numerosi i cittadini che se ne servono anche più volte al giorno. È per questo motivo che abbiamo bisogno di dare risposte certe alle nostre comunità in merito all’offerta alternativa al trasporto su ferro. L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sui tempi e per mettere sul tavolo le criticità determinate dalla sospensione del servizio» ha sottolineato Giuseppe Caccavale.