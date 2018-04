Napoli, ferme metropolitana e funicolare. E la palina azzurra dell'Anm fa infuriare i pendolari

Lunedì 23 Aprile 2018, 10:22 - Ultimo aggiornamento: 23-04-2018 10:35

Disagi pe ri viaggiatori che da questa mattina non hanno potuto utilizzare la linea 1 della metropolitana, sospesa per problemi tecnici registrati alla stazione del Frullone. La regolarità delle corse è stata ripristinata solo verso le 9.30 ma un altro stop è intervenuto nella funicolare di Mergellina, sospesa sempre per problemi tecnici dei quali non è data sapere ancora la natura né i tempi di risoluzione.La rabbia degli utenti si è scatenata sulla pagina facebook dell’azienda, bersagliata dal malumore dei viaggiatori esasperati. Alla dichiarazione «Ci scusiamo per il disagio» il popolo dei social si è scatenato, con insulti e persino minacce. Mimma, una delle tante voci arrabbiate su fb risponde: «Noi invece non scusiamo. Dovete chiudere! Senza se e senza ma. Il prossimo controllore che osa chiedermi il biglietto si becca una sviolinata che dopo va a chiedere le dimissioni». E ancora: «Cominciate a spiegarci come ottenere i rimborsi di quelli obliterati stamattina!».Ma non è finita qui perché al danno, si aggiunge la beffa. La pensano così molti tifosi dal cuore azzurro che alla vista dei cartelli elettronici dove normalmente si aggiornano orari e tratte dei bus, hanno aggiunto sdegno alla loro rabbia. Da questa mattina sui cartelloni luminosi si legge «Juve – Napoli, 0 – 1, Grazie Napoli». E' pur vero che molti napoletani hanno gioito alla vista della scritta, postando sui social la foto accompagnata da cuoricini, frasi simpatiche e fialstrocche inneggianti al Napoli. Ma sulla pagina fb dell'Anm, volano parolacce e frasi di grande disappunto. «Ma pensate a far funzionare il servizio, invece di fare queste str****e... come sempre siete imbarazzanti» scrivono sul social.