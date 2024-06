La battaglia contro i pirati della strada diventa motivo di tensione in consiglio comunale. La burocrazia collegata all’installazione delle strisce pedonali rialzate è un ostacolo nella battaglia per la salvezza dei pedoni: tempi lunghissimi, decisioni non facilmente comprensibili, lavori che inspiegabilmente non vengono avviati. Il presidente della Commissione Mobilità, Nino Simeone, dopo aver segnalato decine di situazioni di pericolo ha scritto direttamente al sindaco Manfredi e la lettera si conclude con un appello accorato « ti chiedo di agire personalmente su tale situazione, perché gli incidenti ai danni dei pedoni stanno aumentando in misura esponenziale e non possiamo più tollerarlo».

Gli incidenti stradali mietono troppe vittime in città. Undici dall’inizio dell’anno, quattro solo nel mese di maggio, due delle quali travolte e uccise mentre attraversavano la strada. La necessità urgente dei rallentatori di velocità è sotto gli occhi di tutti, perché sono quotidiane le situazioni di pericolo. L’ultima ieri poco prima dell’alba quando una vettura che andava a forte velocità ha perso il controllo in via Cavalleggeri d’Aosta, si è schiantata su due auto in sosta e poi è carambolata finendo la corsa con le ruote in aria.

Il guidatore, miracolato, è uscito illeso dall’abitacolo. L’orario in cui si è verificato l’incidente, le quattro del mattino, ha evitato che ci fossero altre persone coinvolte. Ma basta guardare le immagini dell’auto recuperata dai vigili del fuoco per capire la drammaticità dell’incidente. «Ecco, basta guardare quelle immagini per chiedersi cosa si aspetta ad intervenire con rallentatori di velocità», Nino Simeone non smette di sventolare il vessillo della sua battaglia perché non accetta che i rischi restino così elevati.

Nella sua lettera al sindaco, dopo aver ricordato le decine di situazioni di pericolo segnalate, per le quali nessuno s’è mosso, Simeone spiega di aver avuto risposte assurde alle sue richieste: «Devo purtroppo constatare, mio malgrado, che a tali richieste, motivate e circostanziate da elementi oggettivi, continuo a ricevere sempre la stessa risposta verbale dai responsabili comunali competenti, ovvero che la decisione sull’installazione di questi dossi sarebbe rimessa a valutazioni della Prefettura e del Tavolo di sicurezza, secondo un criterio, che mi fa rabbrividire: questi dispositivi di rallentamento verrebbero installati soltanto in base ad una formula che considera il numero di incidenti che avvengono su quella determinata strada cittadina ed il tasso di mortalità che ne deriva. Una pazzia! Non può esistere una tale procedura e comunque ritengo non sia possibile accettare una condizione del genere, perché una buona Amministrazione non può attendere che avvengano questi eventi drammatici per intervenire, ma deve prevenirli».

Su questa vicenda Simeone è deciso ad andare fino in fondo. Spiega di aver appurato che le scelte non dipenderebbero direttamente dalla Prefettura e che basterebbe un semplice (e rapido) tavolo di confronto per predisporre la realizzazione delle strisce pedonali rialzate.

In effetti anche dopo aver superato ogni scoglio burocratico, la realizzazione materiale delle strisce rialzate avanza con pachidermica lentezza, nonostante il costo irrisorio dell’operazione: un passaggio rialzato costa 5.800 euro, briciole per il bilancio comunale. A marzo la Giunta ha avviato le procedure per sei attraversamenti speciali su tre strade della città, Corso Vittorio Emanuele, via Terracina e via Leonardi Cattolica: attualmente nessuno di quegli attraversamenti è stato realizzato. Dovrebbe occuparsene Anm che ormai da più di un mese ha avuto l’incarico definitivo ma per adesso ha solo piazzato un po’ di segnaletica verticale con i cartelli che annunciano agli automobilisti i dossi che, però, non ci sono ancora.

Fece scalpore, all’inizio del mese di maggio, l’investimento mortale della 21enne Sara Romano che avvenne a venti metri dal luogo dove avrebbero dovuto essere già state realizzate le strisce pedonali rialzate. Se ci fossero state, il suv che l’ha travolta e uccisa, avrebbe dovuto per forza rallentare e oggi, probabilmente, Sara sarebbe ancora con la sua famiglia e le sue amiche.

Per aggirare la lentezza della burocrazia, le singole municipalità stanno cercando di organizzarsi in maniera alternativa. Due giorni fa la decima municipalità che si occupa di Bagnoli e Fuorigrotta, ha predisposto un intervento di limitazione della velocità mediante la realizzazione di piccoli dossi sulla strada. Non sono le strisce rialzate, ma potrebbero ottenere comunque un buon risultato rispetto alla moderazione della velocità. Saranno predisposti undici diversi rialzamenti, suddivisi tra via Cupa Terracina, via Metastasio e via Canzanella Vecchia, tutte strade estremamente vive sulle quali transitano molti pedoni. È una maniera per cercare di salvare qualche vita in attesa di decisioni da parte dell’amministrazione centrale: «Decisioni che arriveranno presto - tuona Simeone - sarà un mio impegno quotidiano e non mollerò fino a quando i risultati non arriveranno».