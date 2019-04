Napoli, lo street food senza regole assedia le botteghe storiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 30 Aprile 2019, 07:00

Bar e sfogliatelle a San Gregorio Armeno, a San Biagio dei Librai si fanno largo le friggitorie, e in via San Sebastiano spariscono i negozi di musica per fare spazio ai baretti. Mentre Napoli cambia volto, sotto l'onda d'urto di un turismo mordi e fuggi, il Comune prova a correre ai ripari e, nei prossimi giorni, avvierà una serie di tavoli di confronto con associazioni di categoria, cittadini e commercianti, propedeutici all'approvazione della delibera di giunta (che poi dovrà essere votata in Consiglio comunale) con la quale si incentiveranno le aperture di nuovi negozi nel rispetto della tradizione napoletana, e si salvaguarderanno quelle già esistenti. «Il centro storico spiega il vicesindaco con delega alle Attività produttive, Enrico Panini - deve essere preservato, non si possono cancellare tutte le nostre tipicità».