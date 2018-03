Napoli, la rivoluzione della sosta: ecco le strisce blu nel centro storico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 4 Marzo 2018, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 04-03-2018 09:00

Giro di vite del Comune sulla sosta al centro storico. Addio alle strisce bianche gratis per tutti. Saranno sostituite dalle strisce blu a pagamento. Centinaia di posti auto riservati in primo luogo ai residenti abbonati e quindi al parcheggio orario a rotazione. Si parte quest'estate dal rione Materdei, dove, all'interno del perimetro compreso tra via Santa Teresa degli Scalzi e via Matteo Imbriani (escluse), saranno istituiti 602 stalli sulle strisce blu, in luogo delle attuali strisce bianche. Ma il piano prevede anche di ricavare ben 27 postazioni per la sosta dei disabili con tagliando H (11 riservati, 16 generici), posizionate in luoghi strategici, come nelle adiacenze di scuole e centri analisi, 10 stalli dedicati agli scooter (via Capocelatro), 3 al carico e scarico delle merci, piazzole per i taxi (8 stalli in via Capocelatro) e per i mezzi di soccorso Anm (1).Un progetto di riordino della sosta complessivo, manca solo l'ok definitivo della II Municipalità, che dovrà approvare un'apposita delibera. Orari e tariffe saranno definiti successivamente con una ordinanza, ma dovrebbero essere uniformati a quelli attualmente in vigore al centro storico. Il piano sosta comunale prevede, poi, analoghi interventi di sostituzione delle attuali strisce bianche con le blu, dedicate in primis ai residenti, anche su altre due aree del centro storico. La prima zona dovrebbe comprendere le strade di viabilità principale: via Battistello Caracciolo, via Girolamo Santacroce, via Salvator Rosa, via Imbriani e corso Vittorio Emanuele (nel tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariati). La seconda, l'area di Montesanto, Tarsia e Ventaglieri, pressoché coincidente con la Ztl Tarsia.