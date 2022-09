Napoli, proseguono gli interventi rifacimento strisce pedonali in diverse Municipalità

Dopo i primi interventi nelle Municipalità 1 e 5 prosegue il lavoro di rifacimento delle strisce pedonali anche in altre zone della città.

Nelle prossime ore sono previsti i seguenti interventi: Nella Municipalità 3 Via Bosco di Capodimonte e vicino Scuola G. Verga; Calata Capodichino 203 presso Scuola Giordano Bruno; Calata Capodichino 211 presso Scuola Villa Fleurent, Via Capodimonte ingresso bosco lato Porta Grande. Nella Municipalità 9 Via Pallucci 100 presso istituto comprensivo Giovanni Falcone. Per la Municipalità 1 Via Manzoni presso scuola Viviani; Via Posillipo presso scuola Cimarosa. Per la Municipalità 5: Via San Giacomo dei Capri presso Scuola Nicolardi.