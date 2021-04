«Napoli, sversamenti sospetti nelle acque del lungomare di ​via Caracciolo»

«Ci hanno segnalato che in via Caracciolo, all'altezza della stazione Dohrn, si stanno verificando sversamenti sospetti nelle acque del lungomare. Ci sono giunte le foto che segnalano l'anomalia palesemente visibile in acqua. Purtroppo non è un episodio isolato. Più volte abbiamo segnalato vicende di dubbia natura e lo abbiamo fatto anche adesso. Immediatamente abbiamo chiesto l'intervento dell'Arpac, affinchè proceda ai dovuti rilevamenti e risalga alla natura della sostanza che sta colorando di bianco le acque che bagnano Napoli. Noi continueremo a fare la nostra parte di sentinelle del territorio». Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.

