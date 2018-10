Svincoli come discariche: è caos competenze tra Comuni, Provincia e Città metropolitana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 8 Ottobre 2018, 10:30

Montagne di rifiuti speciali e quindi potenzialmente tossici, continuano a ingombrare gli svincoli della Circumvallazione Esterna da e per Casoria. Le tratte sono chiuse da giorni, su ordine della Polizia provinciale, per rischio salute e incidenti; un fascicolo è stato trasmesso alla Procura di Napoli Nord; una città da 77mila abitanti deve fare a meno di una strada a scorrimento veloce per il capoluogo; e chi abita nei pressi delle rampe può quasi toccare con mano mobili, elettrodomestici, materiali edili, oli e vernici. La bonifica? Paralizzata dalla burocrazia. Perché questi svincoli, come quasi tutti gli svincoli delle strade provinciali e statali, non si sa mai troppo bene a chi appartengano. Così diventano terra di nessuno, o meglio, terra di conquista per chiunque voglia sversare veleni nella certezza che non esiste un controllore.