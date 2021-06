Napoli, la targa di Berliguer danneggiata da un automezzo dell'Asia

È stato un automezzo di Asia Napoli, azienda responsabile della raccolta dei rifiuti in città, a danneggiare accidentalmente la targa intestata ad Enrico Berlinguer posizionata nel largo a lui dedicato dalla città di Napoli.

Lo fa sapere l'amministratore delegato di Asia Claudio Crivaro, spiegando che l'azienda «nel rammaricarsi per quanto accaduto provvederà in tempi brevi al ripristino di quanto danneggiato». Nessun atto vandalico quindi, come si era ipotizzato nella giornata di ieri al punto che in merito erano anche intervenuti il senatore del gruppo misto Sandro Ruotolo e il segretario generale della Cgil Napoli e Campania Nicola Ricci.