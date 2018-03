Rifiuti, a Napoli c'è la tassa Airbnb: batosta sulle locazioni brevi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 24 Marzo 2018, 12:07 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2018 12:07

Sbloccata, solo in parte, la cassa del Comune di Napoli. Il provvedimento è stato notificato ieri a Palazzo San Giacomo: il pignoramento del Cr8 (Consorzio ricostruzione otto) è stato revocato per la parte relativa agli interessi maturati. Tradotto in cifre, dei 97 milioni di euro del pignoramento esecutivo del 19 gennaio scorso (in cassa al momento dell'apposizione del vincolo da parte della tesoreria comunale c'erano 24 milioni) sono stati liberati 32 milioni 616 mila euro (rispetto ai 50 milioni che oggi l'ente possiede in cassa). Soldi che tornano dunque a disposizione dell'ente, come liquidità. Si tratta del primo effetto immediato dell'accordo tra il Comune e il Governo sul debito con il Consorzio edile, titolare di un credito nei confronti del Municipio per lavori effettuati nel 1981, post terremoto dell'Irpinia, siglato a Roma una settimana fa. Manca ancora la nota formale con la quale si potrà dare il via libera alla revoca dell'intera somma pignorata. A Palazzo Chigi sono stati definiti i termini dell'accordo: sarà lo Stato a pagare il 77 per cento del debito, al Comune spetterà invece il 23 per cento. Il Governo verserà nelle casse del Cr8 circa 66 milioni di euro, Palazzo San Giacomo circa 22, dei quali 19 milioni e 600mila già versati nel 2016, dopo il primo pignoramento ricevuto dal Municipio. Non c'è stato neanche il tempo di incassare la lieta novella, che al Comune si registra la corsa contro il tempo per portare in Consiglio comunale entro il 31 marzo le delibere propedeutiche al bilancio, approvate in giunta in questa settimana. Al momento la data della seduta dell'assemblea cittadina non c'è. Le delibere l'ultima è stata approvata ieri sono in corso di pubblicazione sull'albo pretorio. Bisogna tenere conto che sarà necessario il parere, seppur non vincolante, delle Municipalità, quello obbligatorio dei Revisori dei Conti (che dovrebbe arrivare martedì 27) e la discussione in commissione. In questo contesto sembrerebbe il 29 marzo la data individuata per la seduta sulle delibere di bilancio. In caso non si riuscisse ad approvarle, le nuove tariffe non potranno entrare in vigore e verranno utilizzati gli indici di riferimento del 2017.