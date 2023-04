A Posillipo, il quartiere della cartolina di Napoli dove ci sono approdi privati, circoli a numero chiuso per vip e ville da sogno, la riscossione si ferma al 45%, a Chiaia si scende al 41 . Due quartieri dove il reddito pro capite è almeno il triplo delle altre aree della città eppure a Fuorigrotta, quartiere per definizione operaio, la riscossione è come quella di Posillipo, 44,3. Le percentuali più bassa sono al quartiere Porto, sotto il 22%, e a San Pietro a Patierno con il 19, nella zona bassa di Partenope in tutti i sensi: sono i quartieri dove si vive quasi esclusivamente di Reddito di cittadinanza. Come alla Sanità e San Giuseppe, Montecalvario e Secondigliano e Scampìa.



In questa cornice il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta ricordano all’unisono che «con la nuova era che ci apprestiamo a vivere il fisco non può non tenere conto delle varie stratificazioni sociali di Napoli». La nuova era è quella di “Obiettivo valore”, satellite di Municipia - un colosso della riscossione - che affiancherà il Comune nel recupero dell’evasione e per migliorare strutturalmente il pianeta riscossione oggi fermo mediamente al 40 per cento. Vale a dire che Palazzo San Giacomo per ogni euro incassa solo 40 centesimi. La nuova società è presieduta da Luca Bianchi, direttore Svimez, garante di chi vorrebbe ma non ce la fa a pagare sarà Carlo Borgomeo abituato a vivere Napoli non solo dal lato di Posillipo e ne conosce quindi sofferenze concrete e reali e anche i bluff.

L’obiettivo del Comune - gravato da 2,2 miliardi di non riscosso che è la metà del disavanzo dell’ente - è quello di recuperare in 10 anni un miliardo e 350 milioni ovvero la somma del Patto per Napoli. Del resto migliorare la riscossione è uno dei capisaldi del contratto firmato l’anno scorso con Mario Draghi. Obiettivo Valore inizierà il suo lavoro il primo maggio ed entro la fine del 2023 si dovrebbero vedere i primi risultati. Il contratto con il Comune scade nel 2033, al netto del fisco dal volto umano la società guidata da Bianchi per riscuotere conta su 10 sportelli nelle municipalità e 600 tabaccherie sul territorio. Inoltre un call center dove «promette che in 5 minuti saranno date tutte le risposte che servono al contribuente». L’investimento di Obiettivo valore è di 13 milioni per la trasformazione dell e piattaforme digitali del Comune di back-office, di front-end per abilitare nuovi servizi proattivi di cittadinanza digitale, per fornire strumenti di data analysis a supporto delle decisioni dell’ente. Strumenti che a oggi Palazzo San Giacomo non possiede.





A fronte dell’investimento della Società, naturalmente Palazzo San Giacomo deve fare il suo, del resto le cifre sono fissate, nel contratto. Il Comune vuole recuperare una media di 70 milioni all’anno assestando la riscossione a livello strutturale. Per i crediti inesigibili, se restano tali, toccherà all’ente sostenere gli oneri. Invece fino a 3 milioni recuperati da chi è sconosciuto al fisco il Comune avrà un aggio del 15%, a 9 milioni il 18,43, a 12 milioni il 21,34, oltre questa cifra il 24,25%. Per quello che riguarda la riscossione coattiva, cioè gente conosciuta al fisco ma che non paga, gli aggi si abbassano perché c’è più possibilità di incassare. Il range per milione di euro va dal 4,85 all’8,73. La sfida è recuperare un miliardo di euro in dieci anni.