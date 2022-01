Napoli, tassisti solidali: parte la raccolta di coperte e abiti per i senzatetto

Iniziativa di solidarietà dei tassisti napoletani, rivolta ai senzatetto in queste settimane di clima rigido. «Radio taxi Partenope» in collaborazione con l'associazione «Tutti taxi per amore», dal 31 gennaio al 3 febbraio partecipa al programma «Emergenza Freddo», che si svolge in 12 città italiane.

Nei quattro giorni saranno raccolti a domicilio e in punti dedicati coperte, abiti invernali e alimenti non deperibili per i senza fissa dimora. Tre i punti di raccolta finale previsti: in via Jannelli 590 presso il Consorzio Moderno; in via Alfredo Rocco 50/51 presso Radiotaxi 0101, ed in via G. Marino 5 presso il Garage Maradona.