Tavolino selvaggio, a Napoli mille bar e locali tornano fuorilegge

Mercoledì 8 Maggio 2019, 07:30

Oltre mille occupazioni di suolo pubblico fuorilegge. Ad una settimana dalla scadenza della proroga, per le autorizzazioni temporanee per bar e ristoranti nel centro storico della città, non è ancora arrivata la fumata bianca dal tavolo interistituzionale tra Comune di Napoli e Sovrintendenza. Si tratta di tutte quelle occupazioni di suolo considerate «temporanee», a minimo impatto. Vale a dire tutti quegli esercizi commerciali che non posseggono gazebo o pedane (questo tipo di occupazione rientra nelle concessioni pluriennali), ma soltanto ombrelloni mobili, sedie e tavolini. Ad ogni modo una giungla di occupazioni suolo, che al momento non sono regolari, tantomeno regolate.