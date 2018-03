Taxi, altolà del Comune di Napoli a Tramvia: «Quel servizio non è autorizzato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 23 Marzo 2018, 10:20 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune afferma di non aver fornito le autorizzazioni, promette controlli sulle fermate e invita Regione e Città Metropolitana a non rilasciare permessi, le compagnie turistiche (che utilizzano per i visitatori servizi come Tramvia) ribattono che, loro, hanno già tutto quello di cui hanno bisogno grazie alla legge e che del placet di Palazzo San Giacomo non hanno bisogno.Eccolo qui, il grande interrogativo sulla concorrenza sleale che, ieri, ha portato allo sciopero dei taxi per l'intera giornata. Dalle 8 fino alle 22 i circa 2.800 tassisti di Napoli hanno incrociato le braccia. Niente auto bianche in stazione, al porto, all'aeroporto e nei vari stalli disposti lungo le strade cittadine: servizio bloccato, in attesa di una risposta da parte del Comune. Che, però, alla fine non è arrivata: la manifestazione, col conseguente presidio in attesa dei delegati che per oltre tre ore sono rimasti a Palazzo San Giacomo, si è chiusa con un nulla di fatto. Nel verbale di riunione si legge che per quelle linee, «autorizzate ai sensi della legge regionale 3/2002 della Regione Campania con decreti del Dipartimento delle Politiche territoriali e dalla Città Metropolitana con determine dirigenziali», «il Comune di Napoli non ha mai formalmente autorizzato le fermate in ambito urbano e per questo sono stati attivati tutti i controlli e le conseguenti attività da parte della polizia municipale».