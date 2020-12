Proteste e tensioni al Vomero, nel mercato in via “De Bustis” dove questa mattina i commercianti che avevano allestito le bancarelle hanno dovuto chiudere. L’apertura domenicale del mercato all’aperto nel borgo di Antignano, non è ancora stata ordinata e regolamentata in base alle ultime disposizioni per l’emergenza Covid, come invece è accaduto per i mercati al chiuso. La conseguenza, è stato l’intervento dell’Unità operativa Vomero della polizia municipale comandata da Gaetano Frattini che ha disposto la chiusura del mercato intervenendo con gli agenti intorno alle 10 di questa mattina, mentre di fatto si stava svolgendo l’attività commerciale degli esercenti.

Durante i controlli dei poliziotti municipali, non sono mancati momenti di agitazione e tensione, sebbene non risultino al momento verbali elevati ma solo l’identificazione di tre commercianti che inizialmente non avevano consegnato i documenti agli agenti. «Abbiamo aperto perché ogni anno, in questo periodo di dicembre, è prevista l’apertura domenicale del mercato di Antignano per mezza giornata- spiega Luigi Esposito del Comitato “De Bustis”- nei giorni scorsi la forte pioggia ha impedito ai commercianti di lavorare e in questo momento di massima difficoltà per le nostre attività, chiediamo aiuto per consentirci di lavorare».

Per il momento, l’apertura per gli oltre 250 esercenti che compongono il mercato all’aperto è consentita l’intera settimana salvo la domenica. «Chiediamo al Sindaco Luigi de Magistris e al presidente della nostra municipalità, Paolo De Luca di non dimenticarsi di noi e di intervenire subito affinché sia regolamentata l’apertura di domenica» conclude Esposito.

