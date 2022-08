Terra dei fuochi, nuovi controlli e multe per oltre 71mila euro

Continua l’impegno delle donne e degli uomini dell’Esercito Italiano e delle forze dell’ordine dell’Operazione “Terra dei Fuochi”, nel contrasto alle attività illecite che producono e smaltiscono nel territorio rifiuti speciali, industriali e artigianali, causando spesso roghi tossici per la popolazione. In particolare, gli Action Day settimanali si sono concentrati nella provincia di Caserta e Napoli portando anche questa settimana al sequestro e chiusura di imprese commerciali abusive. Il giorno 24 agosto, nei comuni di Maddaloni, San Marco Evangelista, Cervino e Valle di Maddaloni, l’intervento dei militari dell’esercito e delle forze dell’ordine, supportati dalle agenzie territoriali interessate al contrasto dei reati ambientali, ha permesso il controllo di 3 attività, di cui 2 sequestrate e l’identificazione di 8 persone, di cui 2 denunciate. Inoltre, sono state comminate sanzioni per illeciti amministrativi, con ammende quantificate in oltre 278 mila euro. Per il controllo e verifica dei siti individuati dagli specialisti dell’esercito Italiano sono stati impiegati 5 equipaggi, con un totale di 14 donne e uomini con unità dei carabinieri, polizia di Stato e Municipale di Maddaloni, Guardia di Finanza Territoriale di Marcianise, polizia provinciale di Caserta e funzionari di Asl e Arpac di Caserta.

Il giorno 25 agosto, nei comuni di Pollena Trocchia, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio e Massa di Somma, l’intervento per il contrasto dei reati ambientali ha permesso il controllo di 6 attività, di cui una posta sotto sequestro e l’identificazione di 7 persone, di cui 1 denunciata. Inoltre, 2 persone sono state sanzionate per illeciti amministrativi, con ammende quantificate in oltre 71 mila euro. Prosegue senza sosta e pause, anche nel periodo estivo, l’azione di prevenzione e repressione dell’abbandono illecito e di roghi dei rifiuti, secondo il piano congiunto delle prefetture e questure di Napoli e Caserta con la direzione e coordinamento del vice prefetto Filippo Romano, incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania.