CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 21 Dicembre 2018, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha deciso di donare tutti i regali ricevuti da amici e parenti alla sua prima Comunione ai bambini malati di tumore. Si è recata in ospedale al Pausilipon e ha girato stanza per stanza per donare un sorriso. «Il cancro deve andare via»: ha le idee chiare Aurora e le esprime con una naturalezza disarmante. Da anni lotta contro una grave forma tumorale che l'ha spezzata nel corpo ma non nell'anima. Ha forza, talmente tanta che ha deciso di far coraggio anche ad altri bambini. L'altra mattina insieme all'associazione Terra dei Cuori si è recata nel reparto dedicato prettamente ai bambini malati. Cappello rosso e sacco alla mano ha donato ai malati giochi e gioia. Non si è persa d'animo nemmeno un secondo e nonostante la debolezza ha compiuto la sua missione. Ad accoglierla decine di bambini affetti da gravi malattie. Abbracci e baci, tante le foto e i selfie con i piccoli pazienti con i quali è entrata subito in sintonia. Con loro condivide il dolore, ma anche la giovane età e la speranza per il futuro. A 12 anni è riuscita a donare gioia in un reparto purtroppo colmo di sofferenza. La piccola Aurora combatte da 5 anni. È diventata, suo malgrado il simbolo della lotta per la Terra dei Fuochi. A novembre ha incontrato anche parte del governo e il primo ministro Conte che l'ha ascoltata per diversi minuti. Aurora ha chiesto che ci sia attenzione per la sua terra e che non ci siano mai più bambini malati. Con questo messaggio nel cuore si è recata anche in ospedale. Solo qualche settimana fa ha ricevuto la prima Comunione. Sua la decisione di devolvere tutti i suoi regali ai piccoli del Pausilipon. Un dono gradito che ha commosso tutti. La piccola non ha voluto tenere nulla per sé. Di sua spontanea volontà ha deciso di condividere con bambini malati come lei ogni suo bene. I bambini hanno ricevuto, anche grazie all'associazione Terra dei Cuori, cellulari e consolle per videogiochi.