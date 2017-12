Ticket a bordo, vendite al palo a Napoli: consegnati pochi blocchetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 24 Dicembre 2017, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 10:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partenza a rilento per la vendita dei biglietti a bordo dei pullman fatta dagli autisti. Nella prima settimana di sperimentazione, i ticket staccati si contano sulle dita di una mano. Mancano ancora dati ufficiali, ma dai sondaggi condotti tra i conducenti i numeri restano bassi e oscillano tra chi è riuscito ad arrivare a vendere 4-5 biglietti, soprattutto sulle linee più gettonate dai turisti, come il 151 che attraversa il centro storico, a chi non ne ha staccato nemmeno uno. Difficile tirare le somme. I primi risultati saranno disponibili, al momento della rendicontazione, tra un paio di settimane, quando gli autisti cominceranno a versare le somme incassate.Ma c'è un report già pronto. Ed è quello relativo, invece, alla distribuzione dei ticket ai dipendenti, che devono poi rivenderli a bordo. La risposta degli autisti al nuovo strumento messo in campo dall'azienda per aumentare i ricavi e contrastare la lotta all'evasione non è entusiasmante, anzi. Meno della metà dei conducenti ha, finora, ritirato il blocchetto da 75 ticket. Su 774 biglietti da 1,50 euro stampati e stoccati nei depositi, per un potenziale incasso di 1.161 euro lordi, infatti, solo 367 ticket sono stati distribuiti nei primi due giorni di avvio dell'operazione, partita mercoledì scorso. In pratica, il 47,4%.