Napoli, via le luminarie di Natale nel cuore del Vomero: «Si devono potare gli alberi»

Paradossale al Vomero. Via le luminarie natalizie da via Scarlatti e in via Luca Giordano, strade principali dello shopping vomerese. Non si tratta di una boutade a meno di un mese dal Natale, ma di una comunicazione che la Camera di Commercio ha inoltrato ai negozianti vomeresi.

«Nei giorni scorsi alla Camera di Commercio - si legge nella nota - è stato intimato lo smontaggio "temporaneo" delle luminarie per l'inizio della potatura degli alberi. Un'attività che negli ultimi anni non è mai stata messa in campo e che adesso sembra divenuta "prioritaria"».

La rimozione delle luminarie - si spiega nella comunicazione - non potrà però essere temponanea, poiché «la ditta che si è aggiudicata la gara, Illuminiamo Napoli, dovrebbe ricevere un ristoro ulteriore di cui la Camera di Commercio non potrà farsi carico e per il quale anche il Comune ha comunicato di non poter far fronte». Il risultato sarà un Natale al buio per via Scarlatti e via Luca Giordano, con il profondo rammarico della Camera di Commercio dopo aver illuminato quest'anno 140 chilometri di strade e 40 piazze.