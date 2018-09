Napoli, lo sfregio alla tomba di Virgilio: spuntano nuovi graffiti selvaggi

Giovedì 27 Settembre 2018, 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nomi, tag, disegni e una scritta «siamo ovunque!!!» incisa con forza sulla parete in opus reticolatum; sono i tristi segni lasciati di recente dai vandali, all'interno della tomba di Virgilio a Piedigritta.Non va meglio al tripode per il culto del poeta-mago. Il treppiedi in bronzoC al centro del sepolcro, dove poter lasciare bigliettini e altro, risulta traballante e in parte sradicato dall'incuria e non solo.Ciò accade sotto gli occhi delle telecamere; il sito e il parco Vergiliano, dove è ubicata anche la tomba del poeta Giacomo Leopardi, infatti, sono costantemente monitorati da un attivo sistema di videosorveglianza.